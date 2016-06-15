أوباما وهولاند: نلتزم بمحاربة الإرهاب وتدمير "داعش"

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، ناقشا مساء الثلاثاء هجومي باريس وفلوريدا.

وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجومين.

وقال البيت الأبيض: "أكد الزعيمان التزامهما المشترك بتفكيك وتدمير تنظيم داعش والوقوف ضد آفة الإرهاب الأوسع".

واتفق الرئيسان خلال اتصال هاتفي على "تعزيز التعاون" بين الأجهزة الفرنسية والأميركية في مواجهة التهديد الذي "يتطور باستمرار"، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وقال البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية إن "فرنسا وحلفاءها مستمرون في مواجهة البربرية بقوة الديمقراطيات"، مشيراً إلى أن المحادثة بين الرئيسين جرت في أعقاب عمليتي أورلاندو وإيفلين في ضواحي باريس، وتبناهما تنظيم "داعش".