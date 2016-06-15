إسرائيل: أميركا لم تقلص مساعداتها العسكرية

نفت إسرائيل، الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة قلصت مساعداتها العسكرية لتل أبيب.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أنه "لم يحدث هناك أي تخفيض في المساعدات الأميركية لإسرائيل".

لكن البيان قال إن هناك "جدالاً بين الكونغرس والبيت الأبيض حول حجم الزيادة السنوية لبرنامج الدفاع الصاروخي".

وأضاف البيان أن نتنياهو "يعمل على إرساء تلك الزيادة في المناقشات حول اتفاقية المساعدات الأميركية لإسرائيل خلال عشر السنوات المقبلة. المساعدات الأميركية للدفاع الصاروخي لن تخفض بل ستتزايد".

يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن خفض واشنطن مساعداتها العسكرية لتل أبيب.