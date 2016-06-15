إنقاذ 200 مهاجر في المتوسط

قالت وزارة الدفاع الأربعاء إن سفينة هولندية تابعة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (رونتكس) أنقذت نحو 200 مهاجر كانوا في قارب غرق بالبحر المتوسط.

وأضافت في بيان أن هناك 16 طفلا وامرأتين حبليين بين من كانوا على متن القارب.

وتابعت أن هولندا استجابت لنداء استغاثة من القارب الذي كان على وشك الانقلاب. والرحلة من مصر إلى صقلية تستغرق أسبوعا.

وقال البيان إن المهاجرين حصلوا على أغذية ومياه ورعاية طبية.

وساهمت هولندا بسفينة وطائرة وقوات مشاة بحرية في فرونتكس التي تتعامل مع عدد غير مسبوق من المهاجرين الذين يصلون إلى جنوب أوروبا.