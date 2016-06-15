الأمم المتحدة: نزوح 80 ألف سوداني من دارفور

أكدت الأمم المتحدة نزوح 80 ألف مدني هرباً من المعارك الدائرة منذ يناير في جبل مرة بوسط دارفور (غرب)، حسب ما أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة الثلاثاء.

وأضاف مسؤول الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، هيرفيه لادسو، أن المنظمة الأممية تلقت أيضاً معلومات بنزوح 127 ألف شخص آخرين تعذر تأكيدها بسبب صعوبة وصول العمال الإنسانيين خصوصاً إلى المنطقة الوسطى في دارفور.

ولا يزال ما مجمله 1,6 مليون مدني يقيمون في نحو 60 معسكراً للنازحين في جبل مرة المنطقة بين ثلاث ولايات في الإقليم هي الشمالية والوسطى والجنوبية.

وتابع لادسو خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي مخصصة للوضع في دارفور أن هناك معلومات بتواصل المعارك بين جيش تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور وبين القوات الحكومية، إلا أنه أشار إلى أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "مينواد" لا تستطيع تأكيد هذه الأرقام لأنها غير قادرة على الوصول إلى هذه المنطقة.

وبحسب هذه المعلومات، هاجم المتمردون مواقع للقوات الحكومية في 30 مايو في كوتروم (شرق نتريتي ولاية دارفور الوسطى)، ما أدى إلى نشوب مواجهات استمرت حتى الخامس من يونيو وأوقعت ضحايا من المعسكرين وبين صفوف المدنيين.

وتابع لادسو أن المحادثات بين الأمم المتحدة والخرطوم حول انسحاب تدريجي لقوة حفظ السلام الدولية متواصلة "لكنها لم تفض إلى إجماع".

وتصر الخرطوم على انسحاب سريع بينما تريد الأمم المتحدة أن يتم على مراحل وأن يرتبط بتحسن ملموس على الأرض.

من جهة أخرى، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتمديد مهمة قوة حفظ السلام التي تنتهي في يونيو لمدة عام، ويفترض أن يقرر مجلس الأمن الدولي المسألة قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوقع النزاع في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل، و2,6 مليون نازح منذ العام 2003 بحسب الأمم المتحدة.