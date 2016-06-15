البحرين تتحفظ على 10 ملايين دولار تعود لممثل خامنئي

صرح رئيس النيابة في مملكة البحرين، محمد المالكي، أنه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين، فقد استكملت النيابة تحقيقاتها في تلك الوقائع وقد ثبت منها أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود حالياً في إيران هو القائم على شؤون جمعية الرسالة الإسلامية ويتولى إدارتها من الخارج.

واستدعت النيابة بقية المتهمين القائمين على إدارة تلك الجمعيات والمقار، وباشرت أمس الثلاثاء التحقيق مع بعضهم، حيث وجهت إليهم تهمة جمع أموال بغير ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون، وغسل تلك الأموال، بالتصرف فيها وإجراء عمليات مصرفية بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وأمرت بإخلاء سبيلهم إلى حين انتهاء التحقيقات التي لا تزال مستمرة حتى حينه.

من ناحية أخرى، أوضح رئيس النيابة أن التحقيقات تستقبل في الوقت ذاته بلاغات أخرى وردت من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة للأمن الاقتصادي تتعلق بعدد من الأشخاص لارتكابهم الجرائم ذاتها. ومن بين هؤلاء أحد رجال الدين الذي تبين من الكشف على حساباته المصرفية حيازته ما يوازي 10 ملايين دولار أميركي وقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالتحفظ على ذلك المبلغ.

يذكر أن رجل الدين المشار له هو عيسى قاسم وهو ممثل مرجعية خامنئي.

وكانت الأموال المداعة في بنك المستقبل الإيراني.