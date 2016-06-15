الرئيس الفلسطيني إلى عمّان اليوم

يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة عمّان، لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن عباس سيصل عمان بعد عصر اليوم، وسيلتقي العاهل الأردني، ضمن مأدبة إفطار يقيمها الملك للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" في رام الله إن اللقاء سيبحث آليات تفعيل مبادرة السلام العربية، وكذلك المقترح الفرنسي لعقد مؤتمر دولي للسلام.

يأتي هذا اللقاء في مستهل جولة للرئيس عباس ستبدأ من بروكسل، حيث سيلقي هناك خطاباً أمام البرلمان الأوروبي، وبعدها إلى قطر وبعدها يتوجه إلى السعودية.