الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز والمياه لتفريق المحتجين

أضرمت النيران بثلاث سيارات مساء الثلاثاء في باريس بعيد تظاهرة مناهضة للحكومة، استخدمت فيها قوات الشرطة الغاز ومدافع المياه لتفريق المحتجين.

وقالت مديرية الشرطة إن سيارة نقل عام أحرقت من قبل "شخص مقنع"، ثم أضرمت النار بسيارتين تعملان بالكهرباء في شرق العاصمة الفرنسية. وكانت المركبات فارغة من أي ركاب.

وأضافت المديرية أن الهدوء عاد إلى الحي مع نهاية المساء.

ووقعت مواجهات عنيفة في وقت سابق الثلاثاء في باريس عندما قام مئات الملثمين برشق عناصر الشرطة بكل ما وصلت إليه أيديهم، على هامش تظاهرة ضمت عشرات آلاف الأشخاص احتجاجاً على إصلاح قانون العمل، ما أسفر عن سقوط نحو 40 جريحاً.

وتشهد فرنسا تظاهرات وحركة احتجاجات واسعة ضد إصلاح قانون العمل منذ مارس الماضي، وغالباً ما تتخلل هذه التحركات مواجهات مع قوات الأمن التي هي أصلاً في حالة جهوزية خوفاً من اعتداءات إرهابية.

وقد رشقت مجموعات من الشبان الملثمين شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بالحجارة والقنابل الحارقة، بينما استخدمت الشرطة عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مجموعات سريعة الحركة تتكون في غالبيتها من شبان متشحين بالسواد. وذكرت إدارة شرطة باريس أنها اعتقلت 58 شخصا بينهم أجانب.

وأضافت الاشتباكات ضغوطا فوق ما يتعرض له قوات الشرطة من ضغوط للحفاظ على الأمن خلال مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتستمر شهراً كاملاً. ولا تزال فرنسا في حالة طوارئ منذ هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصاً.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرات بباريس وحدها برقم يتراوح بين 75 و80 ألف شخص أي أكثر بثلاثة أمثال تقريباً من أعلى رقم سابق للمشاركة. أما النقابات المهنية التي تتجاوز تقديراتها عادة تقديرات الشرطة فقالت إن عدد المشاركين وصل إلى 1.3 مليون.

وندد وزير الداخلية برنار كازنوف بمثيري الشغب بين المحتجين وقال إنهم ارتكبوا أفعالاً سيئة بينها إحراق مستشفى يعالج به طفل في

الثالثة من العمر هو ابن ضابط الشرطة الذي قتل في حادث مساء أمس الاثنين.

وقالت الشركة المشغلة لبرج إيفل إنها اضطرت لغلق أبوابه بعد توقف عماله عن العمل للمشاركة في الاحتجاجات مما جعل ضمان التشغيل الآمن للبرج مستحيلاً.

كما شارك في الاحتجاجات سائقو سيارات الأجرة المعترضون على عمل منافسين لهم لا يخضعون لذات القوانين المنظمة لعملهم ما أسفر عن تأثر حركة السير في غرب العاصمة.