العاهل الأردني يناقش جهود إحياء عملية السلام مع عباس

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جهود إحياء عملية السلام، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وشدد الملك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بعمّان، الأربعاء، على دعم الأردن لجهود إحياء العملية السلمية، والعمل مع مختلف الأطراف المعنية لتذليل الصعوبات التي تعترض إطلاق مفاوضات السلام، استناداً إلى حل الدولتين.

وجدد الملك، التأكيد على مواصلة المملكة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جهته، ثمّن الرئيس عباس الجهود الكبيرة والموصولة للعاهل الأردني في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه وحقوقه العادلة، لافتاً إلى مواقف الأردن التاريخية، قيادة وحكومة وشعباً، إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين في مختلف الظروف.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، وبما يخدم القضية الفلسطينية، وجهود تحقيق السلام.

وتم استعراض مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها.