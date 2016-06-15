بوكو حرام تختطف 3 نساء شمال نيجيريا

قال سكان وناجون إن عناصر بوكو حرام قتلوا أربعة قرويين على الأقل الثلاثاء واختطفوا ثلاث نساء قرب بلدة شيبوك في شمال شرق نيجيريا حيث اختطفت الجماعة المتشددة أكثر من 200 فتاة قبل عامين.

وأفاد قرويون وعضو في جماعة أهلية تعمل مع الجيش أن مقاتلي بوكو حرام هاجموا قرية كواتوفا فجرا وأحرقوا منازل وأطلقوا النار على السكان.

وقال رجل يدعي علي باجو "حالف بعضنا الحظ ونجونا وركضنا إلى شيبوك". وقال أحد السكان إن المتشددين خطفوا ثلاث نساء.

وتقع كواتوفا قرب شيبوك حيث اختطفت بوكو حرام 276 فتاة من مدرسة في أبريل 2014 في إطار تمرد مستمر منذ سبع سنوات، وأدى هذا التمرد إلى مقتل 15 ألف شخص فضلاً عن تشريد أكثر من مليونين.