حزب الله يهدد مصارف لبنان: أنتم في مأزق

نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله عن مصادر في قوى الثامن من آذار، أن حزب الله يرى أن المصارف التي تشددت في تطبيق القانون الأميركي وضعت نفسها في مأزق، وعليها بالتالي أن تخرج نفسها منه، فيما الحزب غير معني باقتراح حلول.

ورأت المصادر أن القول بوجوب إقفال كل حسابات جميع الأشخاص والمؤسسات والجمعيات الذين ترد أسماؤهم على اللوائح الأميركية لا يسمح بالتوصل إلى تسوية للأزمة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ربطت بين الانفجار الذي استهدف مصرفاً الأحد الماضي والتزام البنوك اللبنانية العقوبات التي فرضتها واشنطن على حزب الله. واعتبر بعضها أن ما جرى رسالة إلى القطاع المصرفي في لبنان بأكمله.