فرنسا تحث اتحاد العمل لوقف المظاهرات المناهضة للإصلاح

قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تتراجع عن الإصلاحات العمالية المتنازع عليها، وحث الاتحاد العام للعمل (سي.جي.تي) على وقف تنظيم التجمعات الحاشدة المناهضة للإصلاحات في باريس بعد أعمال عنف شابت المظاهرات، أمس الثلاثاء.

وأضاف في راديو فرانس إنتر بعد يوم من اشتباك شبان ملثمين مع شرطة مكافحة الشغب أثناء مسيرة في باريس "لا يمكن أن نصدر حظرا عاما (على المظاهرات) لكننا سنكون على قدر المسؤولية.

وتابع قائلا: "لا يمكن أن نقبل هذه المشاهد المخزية عندما تخرج الأمور عن السيطرة".