فرنسا: سنتعرض للمزيد من الهجمات الإرهابية

قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الأربعاء، إن فرنسا تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع هجمات إرهابية، إلا أنها ستتعرض للمزيد منها.

وصدرت التصريحات بعد مقتل شرطي فرنسي ورفيقته هذا الأسبوع على يد فرنسي بايع تنظيم داعش.

وقال فالس إن المخابرات والشرطة أحبطتا 15 هجوماً منذ عام 2013، وتخوضان معركة مستمرة لتعقب الأشخاص الذين سيتحولون إلى إرهابيين.

وتابع لإذاعة فرنسا الدولية "نحن بحاجة إلى تضييق الشبكة ومنح الشرطة والمخابرات كل ما تحتاج إليه، ولكننا سنشهد المزيد من الهجمات. سيفقد المزيد من الأبرياء أرواحهم".