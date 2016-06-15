فضيحة فساد تطيح بحاكم طوكيو

قدم حاكم طوكيو استقالته، الأربعاء، بعد تعرضه لانتقادات على خلفية استخدام أموال عامة للإنفاق الشخصي، إذ يواجه تصويتاً على حجب الثقة في البرلمان المحلي، بحسب ما أفادت تقارير.

وأبلغ يويتشي ماسوزوي (67 عاما) رئيس برلمان طوكيو نيته الاستقالة، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي "أن أتش كي" ووسائل إعلام أخرى، قبيل جلسة مقررة في وقت لاحق اليوم لإجراء تصويت على حجب الثقة من قبل المشرعين.

ولم يتسن لمسؤولين في طوكيو تأكيد التقارير على الفور.

وتأتي أنباء الاستقالة فيما تستعد طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية في العام 2020. ورغم أن رحيل ماسوزوي لن يؤثر على الأرجح على قدرة المدينة بإدارة الحدث، فإنه سيلقي بظلاله على الألعاب التي سبق أن طالتها فضائح.

وتعرض ماسوزوي لموجة انتقادات من الإعلام واستجوابات تشريعية حول على الإنفاق الضخم على رحلات خارجية رسمية، وعمليات الشراء والحجوزات عبر الإنترنت في الفنادق والمنتجعات الراقية، دفع ثمن بعضها من أموال رسمية.

ونفى ماسوزوي خرق أي قوانين، لكنه اعترف بهفوات أخلاقية وكرر اعتذاره في محاولة غير مجدية للصمود في وجه العاصفة.