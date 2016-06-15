موسكو تستدعي السفير الفرنسي إثر توقيف مشجعين روس

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أنها استدعت السفير الفرنسي لدى روسيا جان موريس ريبير بعد توقيف مشجعين روس على هامش كأس أوروبا 2016، محذرة من "تفاقم" العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "تم استدعاء سفير فرنسا لدى موسكو، جان موريس ريبير، إلى وزارة الخارجية في 15 حزيران/يونيو" لتسليمه مذكرة تؤكد "توقيف مجموعة من المشجعين الروس الذين كانوا في طريقهم من مرسيليا إلى ليل" على متن حافلة.

وأضافت أن الدبلوماسية الروسية "لفتت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشأن التدابير التمييزية وغير الانتقائية المتخذة ضد المواطنين الروس".

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأشخاص الـ43 المعنيين، بمن فيهم ثلاثة من سائقي الحافلات، وضعوا قيد الحبس مدة 48 ساعة على ذمة التحقيق في أعمال العنف على هامش مباراة إنجلترا وروسيا السبت ضمن كأس أوروبا لكرة القدم 2016.

وتابعت أنه خلال الاستدعاء، "تم التشديد على أن تأجيج المشاعر المعادية لروسيا حول مشاركة المنتخب الروسي في بطولة أوروبا لكرة القدم من شأنه أن يفاقم في شكل كبير أجواء العلاقات الفرنسية الروسية".

وأوضح البيان: "تدعو وزارة الخارجية الروسية السلطات الفرنسية إلى إبداء أكبر قدر من الاهتمام الجدي بهذا الوضع، وتسوية مسألة المواطنين الروس الموقوفين في اقرب وقت ممكن طبقا للقانون وبطريقة متحضرة".