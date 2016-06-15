"ديزني" تعزز الأمن في متنزهاتها بعد اعتداء أورلاندو

عززت مجموعة "ديزني" إجراءاتها الأمنية في متنزهاتها الترفيهية بعد المعلومات عن زيارة منفذ عملية إطلاق النار على ملهى ليلي في أورلاندو، إلى متنزه "ديزني وورلد" في هذه المدينة في ولاية فلوريدا بغية الإعداد لهجوم.

وأشار عضو في إدارة مجموعة "ديزني" لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف اسمه، إلى أن منفذ عملية إطلاق النار في أورلاندو، عمر متين، زار متنزه "وولت ديزني وورلد" في نيسان/أبريل.

وقالت المتحدثة باسم هذه المجموعة العملاقة في مجال الإعلام والترفيه، جاكي والر، إنه "للأسف، نعيش في عالم مليء بالغموض، وفي هذا الوقت يتعين علينا تعزيز الإجراءات الأمنية في سائر المنشآت التابعة لنا".

وتشمل هذه التدابير أجهزة لكشف المعادن والاستعانة بكلاب، إضافة إلى "إجراءات أقل بروزاً تستخدم فيها أحدث التقنيات في مجال الأمن"، وفق والر.

من جانبه، لفت مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، جيمس كومي، الاثنين، إلى أن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان عمر متين استطلع متنزه "ديزني وورلد" ومواقع أخرى ضمن مجموعات أهداف لهجمات محتملة.

وأكدت مجلة "بيبول" المتخصصة في أخبار المشاهير عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصدر لم تسمه في الشرطة، أن متين زار متنزه أورلاندو في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة) مع زوجته نور زاهي سلمان. وقد أبلغت هذه الأخيرة السلطات أن زوجها درس إمكان تنفيذ هجوم في المتنزه.

وقد أطلق عمر متين النار داخل ملهى للمثليين في أورلاندو، ما أدى إلى مقتل 49 شخصاً وجرح 53 آخرين، في أسوأ اعتداء تشهده الولايات المتحدة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001.

يشار إلى أن لمجموعة "ديزني" متنزهين ترفيهيين في الولايات المتحدة، في أورلاندو ولوس أنجلوس، إضافة إلى متنزهات في باريس وطوكيو وهونغ كونغ وآخر يفتتح قريباً في شنغهاي.