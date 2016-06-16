أردوغان:الاتفاق على سفر الأتراك لأوروبا دون تأشيرة ممكن

عبر الرئيس التركي طيب أردوغان، الأربعاء، عن اعتقاده بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية بشأن اتفاق سفر المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة والذي سيأخذ في الاعتبار موقف تركيا في مكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان في كلمة أمام سفراء بالعاصمة أنقرة: "أعتقد أننا قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية في هذه القضية التي ستراعي حساسية تركيا بشأن مكافحة الإرهاب".

وتعثر اتفاق أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي من شأنه منح مواطنيها حق السفر بدون تأشيرة مقابل وقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد بسبب خلاف على قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا التي تراها أوروبا فضفاضة.

وتقول تركيا إنها تحتاج لهذه القوانين للتصدي للعديد من التهديدات الأمنية.

وشدد أردوغان على أن عضوية الاتحاد الأوروبي تمثل هدفاً استراتيجياً لتركيا.