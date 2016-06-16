بريطانيا.. مقتل النائبة العمالية جو كوكس متأثرة بجروحها

توفيت النائبة البريطانية المؤيدة لبقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي جو كوكس (41 عاما) من حزب العمال المعارض، متأثرة بجروحها إثر إطلاق النار عليها الخميس في برستال في شمال بريطانيا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت مسؤولة الشرطة المحلية دي كولينز في مؤتمر صحافي "يؤسفني إعلان أنها توفيت متاثرة بجروحها"، موضحة أن وفاتها أعلنت عند الساعة 12,48 ت غ.

وتم اعتقال رجل في 52 من عمره على خلفية إطلاق النار على النائبة العمالية كوكس.

ويأتي هذا الحادث قبيل الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وقد علق المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي حملته بعد إطلاق نار على نائبة.