إسقاط الجنسية عن أعضاء في حزب الله البحريني

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بالسجن 15 سنة وغرامة 200 ألف دينار على متهمين بإدارة وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية تحمل اسم حزب الله البحريني، وبالسجن 15 سنة على 6 متهمين آخرين وبإسقاط الجنسية عن الثمانية، كما حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 دينار على المتهمين التاسع والعاشر في القضية عن تهمة التجمهر.

كما أجلت نفس المحكمة قضية تضم 7 متهمين استهدفوا رقيبا بسلاح الجو الملكي أثناء مروره بسيارته في كرزكان، وألقوا عبوات مولوتوف داخلها ما تسبب باشتعال النار فيها وإصابة المجني عليه بجروح، إلى جلسة 28 يونيو الجاري لسماع أقوال الشاهد الثاني مع استمرار حبس المتهمين.