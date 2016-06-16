دول التعاون تدعم البحرين في قراراتها ضد الإرهاب

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن دعمها للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين لحماية أمنها واستقرارها، وتحقيق سيادة القانون ومكافحة التطرف ومحاربة الأفكار والممارسات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، الخميس، "إن دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية وتثير الفتنة والعنف تحقيقا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها".

وأكد الأمين العام أن دول المجلس تعرب عن تضامنها مع البحرين، وهي تعزز نهج الديمقراطية والعمل السياسي والانفتاح في إطار المشروع الإصلاحي لملك البحرين المفدى عن أية تدخلات خارجية أو مرجعيات سياسية أو دينية خارجية، وبما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون أمن البحرين واستقرارها، داعيا الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.