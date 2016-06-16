سي آي أيه: النظام السوري اليوم أقوى بفضل الدعم الروسي

قال مدير المخابرات الأميركية "سي آي أيه" جون برينان اليوم الخميس، إن عشرات آلاف من مقاتلي تنظيم داعش ينتشرون في العالم، وهو ما يزيد كثيرا عن مقاتلي القاعدة في ذروتها.

وأضاف أن النظام السوري في وضع أقوى مقارنة بنفس الفترة في العام السابق بفضل الدعم الروسي.

وأضاف أن هناك من 5 إلى 8 آلاف مقاتل للتنظيم في ليبيا، وعبر عن قلقه من زيادة عمليات داعش في ليبيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها حققوا مكاسب على حساب تنظيم داعش، وتوقع أن يغير التنظيم أساليبه لتعويض الأراضي التي خسرها.

وقال برينان خلال شهادة أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ "لتعويض خسائر الأرض سيعتمد تنظيم داعش أكثر على الأرجح على أساليب حرب العصابات بما في ذلك الهجمات الكبيرة خارج الأراضي التي يسيطر عليها".