رفع العقوبات عن موسكو مرهون بتطبيق اتفاقات مينسك

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخميس إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن روسيا طالما لم يتم تطبيق اتفاقات مينسك التي يفترض أن تضع حدا للنزاع في أوكرانيا.

وقال يونكر الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ إن "المحطة المقبلة واضحة: التطبيق الكامل للاتفاق، لا أكثر ولا أقل.

إنها الوسيلة الوحيدة لبدء حوارنا والوسيلة الوحيدة لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة".

وأضاف أن "وحدة وسلامة أراضي (أوكرانيا) مهمة جدا ولا يمكن تجاهلها"، مؤكدا أن "أعمال روسيا هزت مبادئ الأمن في أوروبا نفسها".

وتواجه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو صعوبات منذ فرض عقوبات اقتصادية متبادلة بين الجانبين في 2014 على إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع النزاع في شرق أوكرانيا.

وبدا النزاع في شرق أوكرانيا في أبريل 2014 وخلف نحو 9400 قتيل. وتتهم كييف ودول غربية روسيا بتغذية النزاع ودعم انفصاليي منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالعناصر والسلاح. وتنفي روسيا هذه الاتهامات.

إلا أن يونكر الذي كان قد أكد أن زيارته إلى روسيا لا تعكس "تغييرا في موقف" الاتحاد الأوروبي، قال إنه منفتح على الحوار.

وصرح "علينا أن نتحدث مع روسيا قادة وشعبا. يرى البعض أنها فكرة تنم عن تطرف ربما، بالنسبة لي إنها حس سليم".