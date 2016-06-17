النمسا تعتقل 3 لاجئين لاشتباهها في صلتهم بإرهابيين

اعتقلت الشرطة النمساوية ثلاثة طالبي لجوء يشتبه في أنهم ساعدوا أو قاتلوا إلى جانب مجموعات متمردة في سوريا أو العراق صنفتها النمسا على أنها منظمات إرهابية، وفق ما أعلنت مصادر رسمية، الجمعة.

وأوضح رئيس الشرطة المحلية هلموت توميك، أن لا شيء يدل على أن هؤلاء الثلاثة، وهم عراقيان وسوري، تم اعتقالهم في مركز للاجئين في منطقة تيرول (شرق)، كانوا يحضرون لهجمات في أوروبا.

وقال المسؤول المحلي بيتر اوم، إن السوري البالغ من العمر 27 عاما، يشتبه في أنه قاتل مع جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وأنه قتل 20 عنصرا من القوات الموالية للحكومة، بينهم سجناء.

ووفقا للشرطة، فإن هؤلاء اللاجئين الثلاثة وصلوا إلى النمسا العام الماضي، في خضم موجة كبيرة من اللاجئين الذين عبروا اليونان وطريق البلقان.

ولا يزال لاجئان معتقلان منذ ديسمبر في سالسبورغ (غرب) بسبب الاشتباه بصلاتهما بمنفذي اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.