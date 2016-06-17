بان كي مون يزور اليونان للاطلاع على أوضاع اللاجئين

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة إلى اليونان للاطلاع بنفسه على أزمة المهاجرين في زيارة تستمر يومين وتشمل جزيرة ليسبوس التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وزار بان مركزا للتضامن مع المهاجرين في أثينا يوفر المساعدة الطبية والقانونية للمحتاجين، وسيلتقي لاحقا الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.

والسبت، سيتوجه إلى ليسبوس حيث سيلتقي عددا من المهاجرين من بين آلاف العالقين في اليونان والذين يأملون في الحصول على اللجوء ويواجهون مصيرا غير معروف.

وقال بان في رسالة إلى وكالة الأنباء اليونانية قبل الزيارة "أواصل تأكيد ضرورة توفير المساعدة والدعم لمن تم انقاذهم وضمان توافر ظروف الاستقبال الملائمة وحصول المحتاجين إلى الحماية الدولية على اللجوء".

وأضاف "يجب حماية حقوق الرجال والنساء والأطفال الذين أجبروا على مغادرة بلدانهم في جميع الأوقات، قانونا وممارسة".

وتقول الحكومة اليونانية أن أكثر من 56 ألف لاجئ من بينهم أكثر من 3400 في ليسبوس، عالقون في اليونان بعدما أغلقت دول البلقان في فبراير طريق الهجرة في وجه الراغبين في الوصول إلى دول شمال أوروبا الغنية.

وشكلت جزيرة ليسبوس وغيرها من الجزر شرق بحر ايجه العام الماضي بوابة المهاجرين إلى أوروبا في إطار أسوأ أزمة هجرة تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو نصف مليون شخص وصلوا إلى ليسبوس العام الماضي.