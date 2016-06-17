بلجيكا تجيز تسليم متهمين بهجمات باريس لفرنسا

أعلنت الحكومة البلجيكية، الخميس، أن محكمة استئناف أجازت تسليم فرنسا شخصين يخضعان لتحقيق على صلة بهجمات باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في نوفمبر.

وجاء في بيان للحكومة أن محكمة الاستئناف "أعلنت إمكانية تنفيذ" مذكرتي اعتقال أوروبيتين أصدرتهما فرنسا بحق محمد عامري وعلي القاضي.

واعتقلت بلجيكا صلاح عبدالسلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس في 13 نوفمبر، وهو مواطن فرنسي ولد وشب في بلجيكا. واعتقل عبدالسلام في بروكسل في 18 مارس بعد مطاردة استمرت أربعة أشهر، وسلّم إلى فرنسا في 27 أبريل.

وطلبت فرنسا في مايو تسلم عامري الذي يقول المحققون إنه قاد سيارته إلى فرنسا بعد وقت قصير من الهجمات للبحث عن عبدالسلام وإعادته إلى بلجيكا. كما طلبت تسلم القاضي وهو فرنسي الجنسية يعيش في بروكسل وجهت إليه تهمة إعادة عبدالسلام بالسيارة إلى بلجيكا في 14 نوفمبر.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات باريس، بالإضافة إلى تفجيرات في مطار بروكسل ومحطة مترو في 22 مارس، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا.