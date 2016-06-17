تظاهرات أمام البيت الأبيض تأييدا للتحالف العربي

نظمت الجالية اليمنية في واشنطن تظاهرة أمام مبنى البيت الأبيض بالتزامن مع لقاء الرئيس الأميركي، مع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

وقال منظمو التظاهرة إنها تأتي تأييدا للتحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وللتنديد بالجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحق المدنيين.

ورفع المتظاهرون أعلام المملكة العربية السعودية واللافتات المعبرة عن الاعتزاز والتقدير والشكر لجهود المملكة في مواجهة انقلاب الحوثي والمخلوع على الشرعية.