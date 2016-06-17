ديفيد كاميرون يزور الدائرة الانتخابية للنائبة القتيلة

قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه سيزور اليوم الجمعة شمال البلاد حيث تقع الدائرة الانتخابية لعضو بمجلس العموم عن حزب العمال المعارض قتلت في هجوم استهدفها بأحد الشوارع أمس الخميس.

وينضم كاميرون إلى زعيم حزب العمال جيريمي كوربين لتقديم العزاء في جو كوكس التي توفيت بعد إطلاق النار عليها وطعنها في طريقها إلى اجتماع مع سكان المنطقة.

وقال متحدث باسم حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون، إن الحزب لن يخوض الانتخابات لاختيار عضو جديد لشغل مقعد دائرة باتلي وسبين قرب ليدز.

ويأتي حادث قتل النائبة قبيل الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وقد علق المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حملته بعد إطلاق نار على نائبة.