البحرين.. القبض على 9 متورطين بجرائم إرهابية

تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين، من القبض على المتهم الرئيسي في حادث إطلاق النار على أحد رجال الأمن بمنطقة سترة، والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 23 مايو 2016، إضافة إلى 8 محكومين ومتورطين في جرائم إرهابية، بينهم محكومون بالمؤبد ومسقطة جنسياتهم وأحد الهاربين من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف بتاريخ 3 يونيو 2016، وذلك بعد تكثيف أعمال البحث والتحري في إطار الجهود الأمنية لحفظ الأمن والنظام العام، وضبط العناصر الإرهابية، بحسب بيان من وزارة الداخلية.

والمقبوض عليهم هم:

1 - سلمان حسين سلمان جاسم (19 عاما)

2 - علي إبراهيم كاظم إبراهيم مطر (21 عاما)

3 - السيد محمد عدنان علوي الموسوي (27 عاما)

4 - أحمد محمد كاظم أحمد العصفور (22 عاما)

5 - محمد عبدالأمير جبار المشيمع (20 عاما)

6 - حسين محمد أحمد شهاب (27 عاما)

7 - جعفر محمد أحمد شهاب (29 عاما)

8 - صادق جعفر علي غانم الدرازي (27 عاما)

9 - أيمن ناجي سلمان أحمد (22 عاما)

هذا وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن بحسب البيان.