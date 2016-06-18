ألمانيا تنتقد سياسة الحلف الأطلسي حيال روسيا

انتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير سياسة حلف شمال الأطلسي حيال روسيا، وذلك في مقابلة تنشرها صحيفة بيلد الأحد.

وقال شتاينماير "ما علينا أن نتجنبه اليوم هو مفاقمة الوضع مع نداءات تدعو إلى الحرب"، منتقدا خصوصا نشر قوات للأطلسي قرب الحدود مع روسيا.

وأضاف "مخطئ من يريد توفير مزيد من الأمن في الحلف عبر عروض رمزية للدبابات قرب الحدود في الشرق".

وأعلن الحلف الأطلسي الاثنين أنه سينشر أربع كتائب في دول البلطيق وبولندا لمواجهة "السلوك المعادي لروسيا" كما قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

واعتبر شتاينماير المعروف بتعليقاته المدروسة حيال روسيا، أن "حصر النظر بالجانب العسكري والسعي إلى الانتصار عبر سياسة الردع فقط سيكون مميتا".

ويرى الحلف أن روسيا تسعى إلى إقامة منطقة نفوذ عبر سبل عسكرية.

والخميس، قال ستولتنبرغ في مقابلة مع الصحيفة نفسها "في تجاوز للقانون الدولي، ضمت موسكو القرم وتدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

نرى أيضا عسكرة كبيرة على الحدود مع الحلف الأطلسي، في القطب الشمالي، على البلطيق، في البحر الأسود وصولا إلى المتوسط".

وأضاف "نحن على علم بمناورات مهمة ومعادية وغير معلنة من الجانب الروسي وعلينا الرد على ذل".

وتطالب الدول السابقة في الكتلة السوفياتية والتي انضمت إلى الأطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة بأن يعزز الحلف وجوده العسكري على أراضيها انطلاقا من قلقها من الأزمة الأوكرانية وتنامي القدرات العسكرية الروسية على حدودها.

وفي هذا الإطار، وافق وزراء دفاع الحلف الذين اجتمعوا الثلاثاء والأربعاء في بروكسل على نشر أربع كتائب تضم كل منها بين 800 وألف جندي في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من قمة للأطلسي في وارسو.