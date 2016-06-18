القضاء الفرنسي يتهم شابا متشددا بالتخطيط لمهاجمة سياح

وجه القضاء الفرنسي، مساء الجمعة، الاتهام إلى شاب فرنسي اعتقل الاثنين في كاركاسون (جنوب غرب) بشبهة التحضير لشن اعتداء ضد سياح أجانب، وأمر بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي.

وقال مصدر قضائي إن الشاب (22 عاما) الذي اعتنق الإسلام، وقصد كاركاسون "لتنفيذ عمل عنيف يستهدف خصوصا أميركيين وروسا"، وجهت إليه تهمة "المشاركة في عصبة أشرار على صلة بعمل إرهابي". ولدى اعتقالها إياه مساء الاثنين ضبطت الشرطة بحوزته سكينا ومطرقة.

وكانت أجهزة الأمن أدرجت اسمه منذ أشهر عديدة على قائمة المتشددين ووضعته تحت مجهر المراقبة إلى أن وقعت اعتداءات باريس في نوفمبر، حيث فرضت عليه حينها الإقامة الجبرية.

وبحسب المصدر نفسه فإن المتهم يقطن في تارن (جنوب) وهو يعاني من اضطراب نفسي وعلى قطيعة مع المجتمع، وقد اعتنق الفكر المتطرف عبر الإنترنت.

وأثناء توقيفه رهن التحقيق، أبلغ الشاب المحققين أنه "أمضى وقتا طويلا في مشاهدة فيديوهات لتنظيم داعش ومواقع إنترنت متطرفة، وقال إنه انبهر بها".

ويتحدر المتهم من بلدة لونيل الصغيرة في جنوب فرنسا والتي غادرها حوالي 30 شخصا للالتحاق بالمتطرفين في سوريا، وهو أكد للمحققين أنه كان يعتزم "التوجه إلى سوريا" ولكن بسبب عدم تمكنه من تمويل رحلته اختار "خطة بديلة" هي تنفيذ هجوم على الأراضي الفرنسي "باسم الجهاد المسلح".

وبحسب المحامي جوسلين موماسو موماسو وكيل الدفاع عن المتهم منذ اليوم الأول لتوقيفه، فإن موكله "شرح أن دوافعه مرتبطة أساسا بالسياسة الدولية"، وأنه أراد شن هجوم "للانتقام لاشقائه" الذين يسقطون في الغارات التي يشنها تحالف دولي ضد متطرفين في سوريا.

وكاركاسون التي يقصدها السياح بكثرة تضم موقعين مدرجين على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي هما قناة ميدي ومدينة القرون الوسطى.