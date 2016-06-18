بريطانيا.. التحقيق مع المتهم بقتل النائبة كوكس

أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، توجيه تهمة القتل إلى المشتبه به في اغتيال النائبة العمالية جو كوكس.

وقال نيك والن، قائد شرطة ويست يوركشير (شمال اإنجلترا) في بيان "لقد وجهنا لتونا تهمة القتل إلى توماس مير، 52 عاما، من بيرستال وهو سيمثل اليوم (السبت) أمام قضاة محكمة وستمنستر" في وسط لندن.

وأوضح والن المسؤول عن التحقيق في جريمة الاغتيال، أن اتهامات عديدة وجهت إلى مير، بينها القتل والايذاء الجسدي الشديد وحيازة سلاح ناري بقصد ارتكاب جريمة جنائية وحيازة سلاح هجومي".

واغتيلت جو كوكس (41 عاما) وهي أم لطفلتين (3 و5 سنوات)، في وضح النهار في قرية بريستال بشمال إنجلترا.

وكوكس، العاملة الإنسانية السابقة والمؤيدة لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي والمعروفة بدفاعها عن اللاجئين السوريين، اغتيلت الخميس أمام مكتبة تلتقي فيها عادة أهالي دائرتها.

وهي أول عضو في البرلمان البريطاني يتم اغتياله منذ مقتل النائب إيان غو على يد مسلحي الجيش الجمهوري الأيرلندي في تفجير سيارة مفخخة في 1990.