بلجيكا.. توقيف متهم ثامن في اعتداءات بروكسل

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، مساء الجمعة، اعتقال بلجيكي يبلغ من العمر 30 عاما وتوجيه تهمة "الإرهاب" إليه بسبب تورطه في الاعتداءات التي أوقعت 32 قتيلا في مطار ومترو العاصمة بروكسل في 22 مارس.

وقالت النيابة العامة في بيان إن "يوسف إ. أ."، المولود في 4 أغسطس 1985، البلجيكي الجنسية، وضع قيد التوقيف ووجه إليه قاضي التحقيق تهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والقتل ومحاولة القتل في سياق إرهابي بصفته فاعلا أو مشاركا أو متواطئا".

وهو ثامن شخص يتم توقيفه منذ الاعتداءات التي استهدفت مطار بروكسل زافينتيم ومحطة مترو مالبيك في قلب الحي الأوروبي في العاصمة البلجيكية وأسفرت عن 32 قتيلا و300 جريح.

وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن المتهم أعاد بعد ظهر الجمعة تمثيل الوقائع في شقة في حي ايتيربيك الواقع في منطقة بروكسل.

وأضاف البيان أن هذه الشقة الواقعة في جادة كازيرن على بعد أقل من كيلومترين من الحي الأوروبي، "تم استخدامها على ما يبدو كملاذ آمن للمجموعة الإرهابية وكنقطة انطلاق لتنفيذ الاعتداء في محطة مترو مالبيك".

وأوضحت النيابة العامة أن إعادة تمثيل الوقائع تمت "بدون حوادث"، مشيرة الى أنها لا ترغب في إعطاء أي تفاصيل تتعلق بـ"سير أو نتائج" عملية تمثيل الوقائع التي شارك فيها أيضا المتهم السويدي من أصل سوري أسامة كريم، وهو، إضافة إلى كونه متهما بهذه الاعتداءات، متهم بالضلوع في الاعتداءات التي أدمت باريس في 13 نوفمبر.