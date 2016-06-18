توقعات بوصول 300 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط

توقعت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس)، وصول حوالي 300 ألف مهاجر غير قانوني هذا العام إلى دول الاتحاد الأوروبي، على متن قوارب من ليبيا، عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال مدير الوكالة كلاوس روسمير، في تصريحات نقلها التلفزيون النمساوي الرسمي اليوم السبت: "تقديراتنا تشير إلى وصول حوالي 10 آلاف مهاجر أسبوعيا".

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، أمس الجمعة، أن 213 ألفًا و581 مهاجرا دخلوا أوروبا عن طريق البحر المتوسط منذ يناير 2016، وحتى 15 يونيو الجاري.

وأضافت أن هؤلاء المهاجرين وصلوا دول إيطاليا، واليونان، وقبرص، وإسبانيا.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الوفاة غرقاً في البحر المتوسط، منذ بداية العام الجاري، بلغ ألفين و859 شخصا، مقارنة بغرق ألف و838 شخصا خلال الشهور الستة الأولى من 2015.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة في روما فلاغفيو جياكومو، أنه تم إنقاذ أكثر من ألفين و800 مهاجر في البحر، وتم تسليمهم لسلطات الميناء، فضلًا عن إنقاذ 414 مهاجرا آخرين، ليصل مجموع الذين وصلوا إيطاليا منذ الاثنين الماضي ثلاثة آلاف و200 شخص.

وتقدر المنظمة عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا منذ بداية العام الحالي، وحتى 15 يونيو الجاري، نحو 54 ألفا و778 شخصا، بأقل 5 آلاف من مجموع المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا في ذات الفترة من العام الماضي.