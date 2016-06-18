بلجيكا.. توجيه تهم الإرهاب لـ 3 موقوفين

أعلنت النيابة العامة الاتحادية البلجيكية مساء السبت أنها وجهت إلى 3 أشخاص أوقفوا ليل الجمعة السبت تهمة "محاولة اغتيال في سياق إرهابي".

والثلاثة هم سمير سي ومصطفى بي وجواد بي وكانوا ضمن 12 شخصا أوقفوا خلال عمليات دهم نفذتها قوات الأمن.

ووجهت للثلاثة أيضا تهمة "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية" وتم وضعهم قيد الحجز المؤقت كما أضافت النيابة.

في المقابل تم الإفراج عن التسعة الباقين بعد الاستماع إليهم، بحسب بيان النيابة العامة.

وكانت النيابة الفدرالية البلجيكية السبت قد أعلنت أن عشرات عمليات الدهم جرت ليل الجمعة السبت في 16 منطقة في بلجيكا، في إطار ملف لمكافحة الإرهاب موضحة أن 12 شخصاً "حرموا من حريتهم". وقالت النيابة في بيان إن "عناصر جمعت في إطار التحقيق كانت تتطلب تدخلاً فورياً"، بدون توضيح المعلومات التي دفعت السلطات البلجيكية إلى التحرك. وأضافت أن "40 شخصاً أوقفواللتحقيق معهم، و12 منهم حرموا من حريتهم".

وتابع المصدر نفسه أنه تم تفتيش 152 موقفا للسيارات. وقال مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي إنه لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات أثناء تفتيش المنازل. وأضاف أن عمليات الدهم جرت "بلا حوادث تذكر" في منطقة بروكسل وفلاندر ووالونيا.

وقالت النيابة "في ما يتعلق بالأشياء التي تمت مصادرتها وهويات الأشخاص الموقوفين، لن نتمكن من ذكر مزيد من المعلومات حاليا"، مؤكدة أن "التحقيق مستمر".

يذكر أن أوروبا تعيش حالة تأهب مع استضافة فرنسا حالياً بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم. وقتل انتحاريون متطرفون 32 شخصا في بروكسل في

مارس، بعد هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا في نوفمبر.وأكد محققون وجود صلات بين منفذي هجومي بروكسل وباريس وبعضهم كان متمركزا في بلجيكا.

تخطيط لاستهداف ملاعب الكرة والمنطق المزدحمة

وقالت قناة (في.تي.إم) التلفزيونية إن السلطات تشتبه بأن الأشخاص الذين اعتقلوا الليلة الماضية، كانوا يخططون لهجوم في بروكسل مطلع الأسبوع الحالي خلال إحدى مباريات منتخب بلجيكا لكرة القدم في بطولة أوروبا.



ونقلت صحيفة لو سوار البلجيكية عن مصدر أمني قوله إن مناطق المشجعين من بين الأهداف المحتملة للهجمات وكذلك المناطق المزدحمة الأخرى مثل مراكز التسوق والمحطات.



وقال مسؤولون أمنيون إن شرطة بلجيكا تلقت يوم الأربعاء إنذارا من الإرهاب مفاده أن مجموعة من مقاتلي تنظيم داعشغادروا سوريا في الآونة الأخيرة في طريقهم إلى أوروبا ويعتزمون شن هجمات في بلجيكا وفرنسا.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية إن مركز إدارة الأزمة في البلاد وضع العديد من الوزراء وبينهم رئيس الوزراء ميشيل تحت حراسة مشددة.



واعتقلت الشرطة أمس الجمعة رجلا يدعى يوسف إي.إيه وهو بلجيكي للاشتباه في مشاركته في أنشطة إرهابية فيما يتعلق بهجمات بروكسل.



