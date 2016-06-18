شيكاغو.. مقتل رجل خلال بث مباشر على فيسبوك

قالت الشرطة، الجمعة، إن رجلا من شيكاغو قتل بالرصاص أثناء قيامه ببث مباشر على موقع فيسبوك وذلك بعد أيام من جريمة قتل مزدوجة في فرنسا استخدم فيها القاتل خدمة فيسبوك لايف للتحريض على مزيد من العنف.

وقالت لورا أميزاجا الضابطة بشرطة شيكاغو، إن أنطونيو بيركنز البالغ من العمر 28 عاما عثر عليه ملقى على وجهه يوم الأربعاء في منطقة خالية بالقطاع الغربي من المدينة وبه إصابات من طلقات نارية في العنق والرأس.

ونقل الشاب إلى مستشفى حيث أعلن وفاته. وحددت الشرطة الجمعة اسم القتيل بأنه بركينز وقالت إنه عضو في عصابة. ولم تعتقل الشرطة أي شخص على خلفية الحادث.

وفي فرنسا قتل شاب يبلغ من العمر 25 عاما قائدا بالشرطة ورفيقته يوم الثلاثاء الماضي ثم تحول إلى خدمة فيسبوك لايف لينشر تسجيلا مدته 12 دقيقة شجع فيه متابعي حسابه على قتل أفراد حرس السجون ومسؤولي الشرطة والصحافيين ونواب البرلمان.

ويبرز الحادثان التحديات الكبيرة التي تواجه شركات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب مع إطلاقها خدمات فيديو مباشرة لمئات الملايين من الناس.

وطرحت فيسبوك خدمة لايف في الأشهر الأخيرة، وتسمح لأي شخص ببث مباشر لفيديو وهو جزء محوري من استراتيجيتها. وتسمح الخدمة للمشتركين ببث تسجيلات فيديو من هواتفهم الذكية.

وتحولت الأنظار إلى شيكاغو، وهي ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة بسبب ما فيها من عنف ناجم عن استخدام أسلحة نارية ألقت الشرطة باللائمة في أغلبه على العصابات وانتشار أسلحة مسروقة. وقالت الشرطة إن المدينة سجلت نحو 500 جريمة قتل العام الماضي، وإن العنف الناجم عن الأسلحة النارية في ازدياد خلال العام الجاري.