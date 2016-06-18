تركيا.. طائرات حربية تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني

أكدت مصادر عسكرية أن الجيش التركي نفذ ضربات جوية، اليوم السبت، في إقليم ديار بكر بجنوب شرق تركيا ضد 16 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني.

وأضافت أن قوات تركية قصفت مخابئ ومخازن ذخيرة وأغذية.

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل منتظم ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق الجبلي، حيث توجد معسكرات للحزب قرب الحدود التركية، وكذلك في جنوب شرق تركيا، منذ يوليو عام 2015 عندما أوقف مقاتلو الحزب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأسفرت العمليات الأمنية داخل تركيا عن مقتل الآلاف من المدنيين والجنود ورجال الشرطة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني.