كندا.. تعيين امرأة على رأس عمليات سلاح البر

أعلن وزير الدفاع الكندي، هارجات سينغ ساجان، الخميس، ترقية الكولونيل جيني كاريغنان إلى رتبة جنرال، وتعيينها في منصب رئيسة أركان عمليات سلاح البر، لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في البلاد.

وكاريغنان التي تخدم في الجيش الكندي منذ 30 عاما، انخرطت في صفوفه قبل ثلاث سنوات من فتح البلاد المجال للنساء للانضمام إلى الوحدات القتالية في 1989 في مساواة بين الرجال والنساء. وهذا ما أقرته الولايات المتحدة العام الحالي فقط.

وقال وزير الدفاع إن "ترقيتها وتعيينها في هذا المنصب الصعب كرئيسة أركان لعمليات الجيش الكندي يعكسان التنوع والمساواة في الفرص ضمن قواتنا العسكرية".

وإن كانت تمثل النساء 15% من عديد قوات الجيش فإن نسبتهن في القوات القتالية 2,4% فقط، وفقا لأرقام حكومية.