ألمانيا تؤيد الإلغاء التدريجي للعقوبات على روسيا

نقلت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، القول إن على الاتحاد الأوروبي أن يلغي تدريجياً العقوبات التي فرضها على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية في حالة تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام هناك.

وقال شتاينماير لشبكة (رداكتسيون نتسفرك دويتشلاند)، التي توزع عدداً من الصحف المحلية، إن "العقوبات ليست غاية في حد ذاتها بل عليها أن تقدم حافزاً لتغيير السلوك".

كما أشار إلى أنه يؤيد رفع العقوبات تدريجياً في حال أظهرت الحكومة الروسية أنها تقوم بدورها في تطبيق اتفاقية مينسك للسلام في أوكرانيا، مضيفاً أن "أسلوب كل شيء أو لا شيء لن ينجح حتى لو بدا جيداً.