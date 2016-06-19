عشرات الآلاف يريدون "ألمانيا متنوعة"

تظاهر عشرات الآلاف، السبت والأحد، في برلين ولايبزيغ وميونيخ تأييداً لألمانيا "متنوعة ومنفتحة على العالم"، وفق المنظمين.

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ في 2015، ويسود القلق جزءاً من الرأي العام، فضلاً عن تصاعد الخطاب المناهض للأجانب عبر حركة بيغيدا أو حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي.

ورداً على ذلك، قررت منظمات، مثل العفو الدولية واتحاد النقابات الألمانية والمجلس المركزي للمسلمين، إضافة إلى الكنيسة البروتستانتية تنظيم مسيرات في نهاية الأسبوع تحت شعار "يداً بيد ضد العنصرية"، وذلك عشية اليوم العالمي للاجئين.

وقال المنظمون إن نحو 33 ألف شخص شاركوا في هذه المسيرات والسلاسل البشرية في مدن ألمانية عدة، بينهم تسعة آلاف في برلين وأربعة آلاف في ميونيخ (جنوب).

والسبت، نظمت مسيرات مماثلة كما في بوخوم (غرب) بمشاركة الآلاف.

ومن المقرر تنظيم تظاهرة مساء الأحد في هامبورغ.