اعتقال شبكة للهجرة غير الشرعية بين فرنسا وبريطانيا

اعتقل أكثر من 10 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى شبكة فيتنامية لتهريب المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا، الأربعاء في البلدين، وفق ما أعلنت نيابة "دانكرك" بشمال فرنسا الأحد.

وقالت النيابة إن شبكة المهربين كانت تتولى أمر "وصول المهاجرين الفيتناميين إلى فرنسا" عبر إسكانهم في فرنسا أو "دانكرك"، ثم "تنظم عبورهم إلى بريطانيا".

وأوضحت أن نقل المهاجرين كان يتم في شاحنات "بالتواطؤ مع السائق".

وبدأ التحقيق في القضية في مارس الفائت.

ولدى وصول المهاجرين إلى بريطانيا، كان يستقبلهم "عضوان آخران في الشبكة" ثم يعمدان إلى تشغيلهم في شكل سري "حتى دفع كامل" تكاليف رحلتهم. وأوضحت النيابة أن كلفة العبور كانت تتراوح بين "ثمانية آلاف و12 ألف جنيه".

وسيحاكم أفراد الشبكة الذين اعتقلوا في فرنسا، الاثنين، أمام محكمة الجنح في "دانكرك"، بحسب النيابة.