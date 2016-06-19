إيطاليا تختار رؤساء بلديات بانتخابات تختبر شعبية رينتسي

يدلى الناخبون الإيطاليون بأصواتهم اليوم الأحد في جولة الإعادة لاختيار رؤساء بلديات أكبر المدن الإيطالية في انتخابات ستختبر شعبية رئيس الوزراء ماتيو رينتسي وقد تؤدي إلى سيطرة حركة خمسة نجوم المناهضة للمؤسسات على العاصمة روما.

وتعثر الحزب الديمقراطي بزعامة رينتسي في الجولة الأولى من الانتخابات في الخامس من يونيو. وتجري جولة الإعادة في أكبر أربع مدن إيطاليا ضمن 125 بلدة بين المرشحين أصحاب المركزين الأول والثاني بعد عدم نجاح أحد في الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وسيتركز الاهتمام على روما وميلانو المركز المالي لإيطاليا وتورين المعقل التقليدي للحزب الديمقراطي خلال إدلاء 8.6 مليون شخص بأصواتهم وهو ما يقل قليلا عن خمس إجمالي عدد الناخبين.

ومن المتوقع على ما يبدو أن تنتقل روما من حكم الحزب الديمقراطي لانتخاب فيرجينيا راجي من حركة خمسة نجوم والتي حصلت على 35.2 في المئة في الجولة الأولى ودفعت مرشح رينتسي إلى المركز الثاني بحملة تعهدت فيها بمحاربة الفساد والامتيازات.

وقال رينتسي إن هذه الانتخابات لن تلحق الضرر بحكومته الائتلافية التي تمثل يمين اليسار ولكن تحقيق نتائج سيئة سيضعه تحت ضغط في حزبه المنقسمة بالفعل على نفسه قبل استفتاء سيجري في أكتوبر يراهن فيه على مستقبله السياسي.

ويبدأ التصويت في الساعة السابعة صباحا(0500 بتوقيت غرينتش) وينتهي في 11 مساء عندما يتم إعلان نتائج استطلاع آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم بالنسبة للمدن الرئيسية.