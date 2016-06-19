السجن 3 سنوات لفرنسية- تونسية بتهمة دعم الإرهاب

أعلن القضاء الفرنسي السبت أن محكمة في نيس (جنوبا) قضت بسجن شابة فرنسية - تونسية 3 سنوات مع النفاذ بعدما دانتها بتهمة تمجيد الإرهاب علنا والحض عليه، بسبب حيازتها كمية ضخمة من الكتب والمواد الدعائية المتطرفة بما فيها أشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها تنظيم داعش.

وقال جان-ميشال بريتر المدعي العام في نيس إن محكمة الجنح في المدينة دانت الشابة البالغة من العمر 28 عاما بتهمة تمجيد عمل إرهابي علنا وحيازة وثائق تمجد الإرهاب، مشيرا إلى أن المدانة لم تكتف بحيازة هذه المواد بل أرسلت إلى آخرين صورا وأشرطة فيديو لعمليات إعدام نفذها المتطرفون.

من جهتها أفادت صحيفة نيس-ماتان التي حضرت جلسة النطق بالحكم الجمعة أن كلمة السر التي كانت المدانة تستخدمها لجهاز الكمبيوتر اللوحي خاصتها هي "الجهاد 11/9/2001"، في إشارة الى هجمات 11 سبتمبر 2001.

وبحسب الصحيفة فإن المدانة تقطن في كانيه (الالب-ماريتيم) واسمها كان مدرجا على قوائم أجهزة مكافحة الإرهاب تحت الخانة "اس" (خطر على أمن الدولة) وقد اعتقلت الاربعاء في المطار لدى عودتها من تونس حين ضبطت الجمارك على هاتفها النقال وكمبيوترها اللوحي مواد دعائية للمتطرفين.

والمدانة كانت تعمل نادلة في مطعم وهي منذ عامين عاطلة عن العمل وتعيش على المعونة الاجتماعية.