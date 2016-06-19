بنغلادش تقتل متشدداً متهماً بتصفية نشطاء

قال مسؤول كبير إن الشرطة في بنغلادش قتلت، الأحد، بالرصاص متشددا مطلوبا لضلوعه في مقتل عدد من المدونين الليبراليين ونشطاء مدافعين عن حقوق المثليين.

وذكر مسؤول الشرطة أن المتشدد ويدعى شريف - وهو أحد قادة جماعة فريق أنصار الله بنجلا المحظورة - شارك في قتل المدون أفيجيت روي، وهو مواطن أميركي ولد في بنغلادش في داكا العام الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن شريف كان أيضا وراء قتل اثنين من نشطاء حقوق المثليين في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى أربعة مدونين آخرين وناشر.

ويعيش في بنغلادش 160 مليون نسمة، غالبيتهم من المسلمين. وتحاول السلطات في هذا البلد السيطرة على هجمات المتطرفين على المدونين المنتقدين للتطرف والملحدين وأتباع الأقليات الدينية.

وشنت حكومة بنغلادش - التي تواجه ضغوطا من المجتمع الدولي بعد تصاعد الهجمات - هذا الشهر حملات أمنية في أنحاء البلاد، حيث جرى اعتقال ما يزيد على 11 ألف شخص.

وقالت الشرطة إن شخصا يشتبه بأنه متشدد (19 عاما) قتل في إطلاق نار السبت بعد أيام من تسببه في إصابة معلم هندوسي بإحدى الكليات الجامعية إصابات خطيرة.

وأوضح مسؤول بالشرطة أن شريف قتل في تبادل لإطلاق النار نشب أثناء حملة على مخبأ للمتشددين على أطراف العاصمة داكا.

وأضاف مسؤول الشرطة أنه "أثناء المداهمة التي نفذت قبل الفجر اضطر أفرادنا لإطلاق النار بعد أن أطلق ثلاثة متشددين نيران أسلحتهم وهم على متن دراجة نارية"، مشيرا إلى مقتل شريف وهروب الاثنين الآخرين.

وتقول جماعات حقوقية وأحزاب معارضة، إن مئات الأبرياء احتجزوا بسبب الحملات الأمنية.