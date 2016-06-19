بولنديون: باقون في بريطانيا حتى لو خرجت من اتحاد أوروبا

قال 80% من البولنديين الذين يعيشون في بريطانيا ويقدر عددهم بنحو 800 ألف بولندي إنهم يريدون البقاء في بريطانيا حتى لو خرجت من الاتحاد الأوروبي، فيما أعرب 3% فقط عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، بحسب ما أظهر استطلاع الأحد.

كما أعلن أكثر من نصف المهاجرين البولنديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد "ابريس" أنهم يعتزمون التقدم طلبات للحصول على الجنسية البريطانية.

وجرى الاستطلاع في الفترة من 15-17 حزيران/يونيو وهو الأكبر الذي يجري على مهاجرين بولنديين في بريطانيا التي تستعد للتصويت في استفتاء على بقائها في الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل.

وذكر10% من المهاجرين البولنديين أنهم سينتقلون إلى بلد آخر عضو في الاتحاد الأوروبي إذا تعين عليهم مغادرة بريطانيا بعد الاستفتاء.

ولا يحق للغالبية العظمى من البولنديين الذين يعيشون في بريطانيا التصويت في الاستفتاء نظرا لأنهم ليسوا مواطنين بريطانيين.

وعلى عكس دول الاتحاد الأوروبي الغربية الأخرى التي أبقت على القيود على التوظيف، فقد فتحت بريطانيا أبواب سوق العمل فيها على مصراعيه أمام القادمين من الدول الشرقية في الاتحاد الأوروبي.