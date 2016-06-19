ترامب يواصل هجومه ضد المسلمين ويطالب بـ "فرز نمطي"

أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن على بلاده التفكير جديا في إجراءات تستند إلى فرز نمطي للأقليات، ومنها المسلمون، لاحتواء الهجمات المتطرفة الطابع.

ففي برنامج على قناة "سي بي اس" قال الملياردير "أعتقد أن الفرز النمطي خيار سيتوجب علينا أن نبدأ بحثه كبلد". وكان ترامب تباهى قبل أسبوع بأنه كان "محقا بشأن الإرهاب الإسلامي"، تعليقا على الاعتداء الدامي الذي شهده ملهى للمثليين في اورلاندو.

وأتت تعليقاته في معرض الكلام عن منفذ الهجوم، المسلم من أصل أفغاني عمر متين، وتصريحات سابقة له قال فيها إنه سيفرض "بكل احترام" مراقبة على المساجد.

وقال "الواقع إنني أكره مفهوم الفرز النمطي. لكن علينا أن نبدأ باعتماد المنطق واستخدام عقولنا، ونحن الآن لا نفعل"، لافتا إلى أن "عددا من الدول تلجأ إليه، كإسرائيل وغيرها، وهو مفيد بالنسبة إليها".

كما تحدث عن فرنسا كمثال على كيفية "ضبط المساجد بكل احترام". وأضاف "إنهم يطبقونه في فرنسا. في الواقع، أنهم يعمدون في بعض الحالات إلى إغلاق مساجد. لا أحد يريد الحديث عن ذلك، لكن انظروا إلى ما يفعلون في فرنسا، إنهم فعليا يغلقون مساجد".

وسبق أن أثار قطب العقارات الطامح إلى الرئاسة حفيظة كثيرين في الولايات المتحدة عندما دعا إلى منع المسلمين من دخول البلاد، واعتبر أن المكسيك ترسل مغتصبين وتجار مخدرات عبر الحدود إلى الأراضي الأميركية.