توجيه تهمة الإرهاب لشخصين بشبهة التآمر مع العروسي

وجه القضاء الفرنسي، مساء السبت، تهمة الإرهاب إلى شخصين اعتقلا بشبهة التآمر مع الإرهابي العروسي عبالة في الاعتداء الذي نفذه باسم تنظيم "داعش" قرب باريس الاثنين وقتل خلاله شرطياً وصديقته.

وقالت النيابة العامة إن قضاة التحقيق وجهوا إلى شرف الدين عبروز (27 عاماً) وسعد رجراجي (29 عاماً) الموقوفين منذ صباح الثلاثاء تهمة "الاشتراك في عصبة أشرار إرهابية"، وأمروا بإيداعهما السجن احتياطياً بانتظار محاكمتهما.

كما قرر قضاة مكافحة الإرهاب الاكتفاء في هذه المرحلة من التحقيق بتوجيه هذه التهمة فقط إلى الموقوفين، وعدم اتهامهما بالتآمر بشكل مباشر مع عبالة في الاعتداء.

وبناء على طلب النيابة العامة قرر القضاة وضع الموقوفين في الحبس الاحتياطي.

وقبض على الرجلين وأودعا السجن صباح الثلاثاء مع رجل ثالث أفرج عنه من دون ملاحقته قضائياً.

كذلك حكم على عبروز ورجراجي وعبالة عام 2013 في إطار محاكمة خلية ترسل إرهابيين إلى باكستان.

وقتل عبالة الشرطي جان باتيست سالفين (42 عاماً) مساعد قائد شرطة ايفلين وصديقته جيسيكا شنايدر (36 عاما) التي تعمل موظفة إدارية في المخفر المجاور قبل أن ترديه الشرطة.

وكان عبالة قد بايع تنظيم "داعش" قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم.

ويحاول المحققون الفرنسيون تحديد ما إذا كان عبالة أفاد من مساعدة شركاء في إعداد الهجوم وتنفيذه.

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الأول من نوعه في فرنسا منذ اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو غير مسبوق لناحية طريقة تنفيذه واستهدافه أفراداً في منازلهم.