كشف محادثات هاتفية بين الشرطة وجزار أورلاندو قريباً

قالت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش، الأحد، إن المذبحة التي وقعت الأسبوع الماضي في أورلاندو بولاية فلوريدا كانت "عملا إرهابيا وعملا من أعمال الكراهية"، لكنها أحجمت عن الكشف عن الاتهامات التي قد توجه أو عمن قد يتهمون في القضية.

وأضافت لينش في مقابلة مع قناة تلفزيون "سي إن إن" أنها ستتوجه إلى أورلاندو يوم الثلاثاء للتشاور مع المحققين، وسوف تكشف يوم الاثنين نص المحادثات الهاتفية بين الشرطة ومطلق الرصاص عمر متين الذي قتل في الحادث، وهو أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت لينش لقناة "سي إن إن": "سنعكف على فحص كل شيء قمنا به في التحقيق الذي أجريناه (في السابق) مع القاتل واتصالاتنا اللاحقة معه، وكذلك كل المعلومات التي تلقيناها في محاولة لمعرفة دوافعه. كان ذلك عملا إرهابيا وعملا من أعمال الكراهية".