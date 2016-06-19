لوكسمبورغ: خروج بريطانيا من "الاتحاد" يؤثر على الدومينو

قال جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ في مقابلة مع صحيفة ألمانية نشرت اليوم الأحد إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خطوات مماثلة من دول في شرق أوروبا.

وأضاف أسلبورن لصحيفة (تاجشبيجل أم زونتاج) "لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير الدومينو في شرق أوروبا".

وأضاف أن كاميرون ارتكب "خطأ تاريخيا" لمجرد التفكير بطرح مسألة استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء.

واعتبر أسلبورن أنه حتى لو قررت بريطانيا البقاء في التكتل خلال استفتاء 23 يونيو حزيران "فهذا لن يحل المشكلة الناتجة عن الموقف السلبي للبريطانيين حيال الاتحاد الأوروبي".