أوكرانيا.. مقتل 3 جنود في شرق البلاد الانفصالي

قتل ثلاثة جنود أوكرانيين وأصيب آخر في اشتباكات جديدة بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق البلاد الانفصالي، وفق ما أفاد الجيش الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، أولكسندر موتوزيانيك: "قتل ثلاثة جنود أوكرانيين للأسف في العمليات القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية"، لافتاً إلى أن جندياً آخر أصيب بجروح خطرة.

وذكر موتوزيانيك أن أحد الجنود تعرض لإطلاق نار في قرية تالاكيفكا على بعد نحو80 كلم جنوب دونيتسك، التي يعتبرها المسلحون عاصمة لهم.

وقتل الجنديان الآخران في انفجار لغم في قرية لوغانسكي، التي تبعد نحو 50 كلم شمال شرقي دونيتسك.

كذلك اتهم المتحدث الانفصاليين الموالين لروسيا باستخدام أسلحة تحظرها اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار.