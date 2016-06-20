إسرائيل تصادر ملابس غطس "لكوماندوز حماس"

أعلنت إسرائيل الاثنين إحباط محاولة لتهريب ملابس #غطس مخصصة لاستخدامها من قبل ناشطي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وذلك عند معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل والقطاع.

ونفذ كوماندوز حماس عملية "زيكيم" خلال حرب غزة الأخيرة، وهي هجوم من البحر على القاعدة العسكرية الإسرائيلية في عسقلان.

وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية إن "مفتشين عند معبر كرم أبو سالم (..) أحبطوا محاولة تهريب عشرات من بدلات الغطس التي يستخدمها المحترفون والتي يشتبه بانها كانت مخصصة لعناصر إرهابيين في قطاع غزة من بينهم وحدة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس".

وأشار البيان إلى أن "ملابس الغطس كانت مخبأة في شحنة من الملابس الرياضية العادية المستوردة من الخارج"، مضيفاً أنه تمت مصادرتها بمساعدة جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت).

وظهر في تسجيل #فيديو رافق البيان ملابس بأكمام قصيرة تصل إلى الركبة.

وأضاف البيان أنه "سيتم فتح تحقيق لتحديد المتورطين"، بدون كشف تاريخ مصادرة الشحنة.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على الشحنات من أراضيها إلى القطاع بهدف منع #حماس من الحصول على أغراض "ذات استخدام مزدوج" يمكن أن تستخدم لبناء تحصينات أو مهاجمة اسرائيل.

وتسيطر إسرائيل على معبرين من ثلاثة معابر مؤدية إلى غزة هما كرم أبو سالم و"إيرز" أي بيت حانون، بينما المعبر الثالث وهو معبر رفح، يقع على الحدود بين مصر وغزة.