إندونيسيا.. 50 قتيلا بانهيارات أرضية وتحذير من مزيد

تسابق السلطات الإندونيسية الزمن اليوم الاثنين لإنقاذ ضحايا الانهيارات الأرضية والسيول التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا وفقدان الكثيرين في جزيرة جاوة.

واستخدمت فرق الإنقاذ والبحث الجرافات لإزالة الركام في عدد من المواقع في منطقة جاوة الوسطى بعدما ألحقت الأمطار الغزيرة الضرر بآلاف المنازل وأجبرت السكان على الإجلاء.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمعالجة آثار الكوارث إن "نحو 200 شخص، في طواقم مشتركة من الجيش والشرطة

والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين ما زالوا يبحثون عن الضحايا".وأشار إلى مقتل 47 حتى الآن وفقدان 15.

فيما حذرت السلطات من تعرض المنطقة في جاوة -التي تعد من أكثر الجزر الإندونيسية اكتظاظا بالسكان- بشكل خاص للانهيارات الأرضية.

وأضاف نوجروهو في بيان "ننصح المواطنين بالبقاء متيقظين للغاية حيال الأمطار الغزيرة ومن احتمالات وقوع سيول وانهيارات أرضية".